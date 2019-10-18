Бидонько: перенос зданий власти из центра Екатеринбурга улучшит взаимодействие ведомств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Перенос из центра Екатеринбурга в пока не освоенный район зданий государственной власти улучшит их работу и взаимодействие. На данный момент они разбросаны по разным точкам города, сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В пятницу губернатор региона Евгений Куйвашев предложил перенести из центра Екатеринбурга в пока не освоенный район ВИЗ-Правобережный здания государственной власти. Это, по его мнению, позволит разгрузить трафик в городе.

"Это стратегические планы губернатора на будущее. Все министерства сейчас разбросаны по нескольким зданиям в разных точках города. И все, если будет в одном месте, будет комфортно с точки зрения быстроты взаимодействия, это улучшит его", - сказал Бидонько.

Он добавил, что пока данный вопрос не находится в числе приоритетных, но тем не менее рассматривается.

Общая площадь освоения района ВИЗ-Правобережный составит 500 га, значительная часть его территории отведена под жилую застройку. Уже утвержден проект планировки района с зелеными зонами, общественными пространствами, социальными учреждениями. Набережная Верх-Исетского пруда, рядом с которым появится новый район, станет дополнительным центром развития города, объединившим административный, деловой, финансовый, культурный, спортивный потенциал.