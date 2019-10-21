В МЧС назвали причину пожара на заводе "Полимерпласт" в Тюмени

ТАСС, 21 октября. Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной пожара на территории завода "Полимерпласт" в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар, возникший в воскресенье на заводе "Полимерпласт" в Тюмени, ликвидирован, пострадавших нет. Эвакуации сотрудников предприятия не потребовалось, так как возгорание было на складских помещениях по хранению готовой продукции. Общая площадь локализации составила 950 кв. метров. "Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили о том, что превышений загрязняющих веществ в воздухе после пожара не обнаружено.