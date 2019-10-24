Главврача больницы в Челябинске уволили за нарушения в системе оплаты труда

ТАСС, 24 октября. Главврач челябинской городской больницы № 6, о недовольстве врачей которой уровнем зарплаты сообщалось ранее, Виктор Шепелев уволен за нарушения оплаты труда. Об этом сообщил в четверг глава пресс-службы администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Ранее местные СМИ сообщил, что в челябинской городской больнице № 6 начали массово увольняться сотрудники травмпункта из-за недовольства уровнем зарплаты. В пресс-службе горздрава ТАСС пояснили, что уволились только два врача, массового оттока специалистов нет.

"По поручению [врио главы Челябинска] Натальи Котовой в ГКБ-6 проведена проверка. В ходе проверки выявлены нарушения в системе оплаты труда, а также нарушения трудового законодательства. На основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ трудовой договор с руководителем МАУЗ ГКБ-6 Виктором Шепелевым расторгнут с 24 октября", - сообщил Сафонов.

Руководитель пресс-службы добавил, что исполнять обязанности главного врача больницы будет Сергей Сметанич, который ранее работал заместителем главврача.