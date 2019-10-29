В Еманжелинске возбудили дело о хулиганстве по факту массовой порчи шин у автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Полиция города Еманжелинска Челябинской области, где неизвестные прокололи шины более чем 70 автомобилей, возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по Еманжелинскому району обратились более 40 местных жителей с сообщениями о повреждениях имущества. По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия") УК РФ", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, изучаются материалы с камер видеонаблюдения. Руководством ГУ МВД России по Челябинской области ход расследования взят на личный контроль.