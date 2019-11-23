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В военном городке Чебаркуля восстановили систему теплоснабжения

Авария произошла 17 ноября

ТАСС, 23 ноября. Ремонтные бригады запустили новую систему теплоснабжения в военном городке в Чебаркуле Челябинской области, где более 1,6 тыс. человек и два детских сада оставались несколько суток без отопления. В квартиры начало поступать тепло, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой правительства области.

Коммунальная авария в военном городке в Чебаркуле произошла 17 ноября. Без тепла остались 14 жилых домов, в которых проживают 1685 человек, школы, детские сады. В настоящее время в Чебаркуле минус семь градусов. Ночью ожидается минус восемь градусов, скорость ветра достигнет 3 м/с.

Из-за аварии региональное ГУ МЧС в военном городке ввело режим повышенной готовности. Средняя температура в квартирах опускалась до 12-15 градусов. В готовность были приведены пять пунктов временного размещения на 210 человек и две дизельные электростанции на 50 и 100 кВт.

"Пошло подключение к теплу, наружные сети все заполнены, они находятся под давлением, теплые. Все сети циркулируют в нормальном режиме, это была главная задача. Тепло в дома уже подается, идет регулировка режимов внутри домов, постепенно начнет приходить отопление во все квартиры, часть домов, школу и детский сад уже запустили", - приводятся в сообщении слова первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина.

По решению губернатора области Алексея Текслера, в Чебаркуль были направлены все необходимые силы и средства, работали коммунальщики из Миасса, Златоуста, Кусы, Кыштыма, Троицка, Пласта и Челябинска, а также центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны РФ. Ситуация круглосуточно находилась на контроле главы региона и командования ЦВО. "Аварийно-восстановительные работы продолжались в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания системы отопления во всех подъездах и подвалах домов, попавших под отключение, были установлены тепловые пушки", - уточняется в сообщении.

У жилых домов, оставшихся без теплоснабжения, было организовано дежурство военнослужащих для оказания помощи гражданам. Жителям сотрудники МЧС России выдали 83 бытовых обогревателя. В настоящее время в военном городке работают 28 аварийных бригад Минобороны и гражданских организаций до полной нормализации ситуации.

Теги
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