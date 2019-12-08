{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Утечка, вызвавшая хлопок газа в Тюмени, произошла из-за повреждения газопровода

В результате ЧП один человек погиб, трое пострадали

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Поврежденный газопровод стал причиной утечки газа, которая вызвала хлопок в жилом доме в Тюмени. Работы проводила сторонняя компания, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром газораспределение север".

"Ранее в этот день сторонняя организация производила работы методом горизонтально-направленного бурения рядом с газифицированным домом и повредила газопровод среднего давления. Вследствие этого по негазовым коммуникациям газ проник в квартиру и подъезд жилого дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работники аварийно-спасательной службы АО "Газпром газораспределение север" пытались устранить аварию. "Произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого слесарь аварийно-спасательной бригады погиб на месте. Второй сотрудник - мастер АСС, несмотря на полученные травмы, оказал помощь в эвакуации пенсионеров - жителей данной квартиры. АО "Газпром газораспределение север" окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника", - говорится в сообщении.

В субботу, 7 декабря, в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Павла Шарова в Тюмени произошла утечка бытового газа. После этого вечером при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа, мужчина умер на месте. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Три человека погибли во время пожара в жилом вагончике на территории месторождения в ЯНАО
Еще один пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС