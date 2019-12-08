Утечка, вызвавшая хлопок газа в Тюмени, произошла из-за повреждения газопровода

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Поврежденный газопровод стал причиной утечки газа, которая вызвала хлопок в жилом доме в Тюмени. Работы проводила сторонняя компания, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпром газораспределение север".

"Ранее в этот день сторонняя организация производила работы методом горизонтально-направленного бурения рядом с газифицированным домом и повредила газопровод среднего давления. Вследствие этого по негазовым коммуникациям газ проник в квартиру и подъезд жилого дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работники аварийно-спасательной службы АО "Газпром газораспределение север" пытались устранить аварию. "Произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого слесарь аварийно-спасательной бригады погиб на месте. Второй сотрудник - мастер АСС, несмотря на полученные травмы, оказал помощь в эвакуации пенсионеров - жителей данной квартиры. АО "Газпром газораспределение север" окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника", - говорится в сообщении.

В субботу, 7 декабря, в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома на улице Павла Шарова в Тюмени произошла утечка бытового газа. После этого вечером при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа, мужчина умер на месте. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра.