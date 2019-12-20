Пропавшего в Челябинске 12-летнего мальчика нашли живым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Пропавший 19 декабря в Челябинске 12-летний мальчик найден живым. Об этом говорится в сообщении в "ВКонтакте" поискового отряда "Легион Спас".

12-летний мальчик пропал вечером 19 декабря. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области была организована доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик возвращался в маршрутном такси из школы.

"Найден. Жив", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК России, мальчик вернулся в квартиру свой бабушки днем 20 декабря. В ведомстве уточнили, что противоправных действий в отношении него не совершалось. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.