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После вспышки сальмонеллеза в детском саду в ХМАО возбудили уголовное дело

В учреждении зарегистрировали 73 случая заражения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после вспышки сальмонеллеза в детском саду "Страна чудес" в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре во вторник.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказал собеседник агентства.

В четверг, 12 декабря, ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска зарегистрировано 73 случая заражения острой кишечной инфекцией, четверо детей госпитализированы. Учреждение закрыли на карантин. По данным на сайте администрации города, у 35 детей был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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