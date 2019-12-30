Силовика в Югре, которого проверяли на вождение в нетрезвом виде, уволили

ТАСС, 30 декабря. Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Сургуту Александр Тетерятников уволен по итогам служебной проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округа - Югре.

16 декабря пресс-служба УМВД по ХМАО Югре сообщила о проверке информации местных СМИ о начальнике ОБЭП по Сургуту Александре Тетерятникове, который якобы находился за рулем в нетрезвом состоянии. "По результатам служебной проверки, проведенной комиссией УМВД России по ХМАО - Югре, Тетерятников уволен из ОВД по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Установлено, что Тетерятников действительно находился в автомобиле в качестве пассажира, но вместе с тем препятствовал законной деятельности инспекторов ГИБДД при оформлении административного правонарушения, в связи с чем в соответствии с законом о полиции к нему была применена физическая сила. Действия госавтоинспекторов признаны законными и обоснованными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также к дисциплинарной ответственности привлечены пятеро должностных лиц УМВД России по Сургуту, в том числе начальник полиции, его заместитель, начальник смены дежурной части, начальник отдела по работе с личным составом и ответственный сотрудник по линии ГИБДД. "Кроме того, уволен заместитель начальника ГИБДД Сургута Духовников за систематическое нарушение нормативных правовых актов, непосредственно регламентирующих его служебную деятельность", - уточнили в УМВД.

Ранее сургутское информационное агентство "К-Информ" опубликовало видеозапись и сообщение, что в Сургуте в ночь на 15 декабря по подозрению в пьяной езде был задержан полицейский, который представился начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями сургутского УМВД и потребовал его отпустить. По данным издания, руководитель структурного подразделения находился за рулем Lada Priora, не сразу остановился по требованию экипажей ДПС, а в момент задержания якобы оказал сопротивление. После этого его якобы отпустили по указанию руководителей ГИБДД.