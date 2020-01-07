Власти опровергли задержание постпреда Свердловской области Овчарова в Подмосковье

ТАСС, 7 января. Полиция не задерживала на территории Раменского района в Подмосковье постоянного представителя Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации Александра Овчарова по подозрению в причастности к браконьерству, говорится во вторник в сообщении, распространенном пресс-службой областного представительства.

"Информация не соответствует действительности. Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались", - говорится в сообщении.

Во вторник пресс-служба ГУ МВД Московской области сообщила, что на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского района в Подмосковье по подозрению в причастности к браконьерству задержаны двое мужчин. Оружия и туш животных при осмотре автомобиля не нашли, но позже на территории охотхозяйства была обнаружена туша, предположительно, косули. Мужчин отвезли в отдел полиции для разбирательства, по данному факту начали проверку, их причастность к незаконной охоте устанавливается.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что одним из задержанных, предположительно, является Александр Овчаров.