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Глава Екатеринбурге поручил передать тлеющую свалку в муниципальную собственность

Александр Высокинский также обратился к представителям органов внутренних дел с просьбой ограничить въезд на объект грузовиков с мусором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился передать тлеющую несанкционированную свалку в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга в муниципальную собственность. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте Екатеринбурга.

На несанкционированном полигоне бытовых отходов в Орджоникидзевском районе ведутся работы по ликвидации тления. Открытого горения нет, спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц. На выходных из-за отсутствия ветра в микрорайонах города стоял едкий запах гари, ГУ МЧС рекомендовало жителям не выходить без особой надобности из домов.

"Градоначальник дал поручение проработать с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области вопрос о передаче данного участка в муниципальную собственность. Это позволит оперативно решить многие проблемы, возникающие из-за этой незаконной свалки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, глава города также обратился к представителям органов внутренних дел с просьбой ограничить въезд грузовиков с мусором на несанкционированную свалку, установив запрещающие дорожные знаки и обеспечив охрану данного участка.

В октябре прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в районе коллективных садов "Учитель" и "Садовод № 36" в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, направив иск в Кировский районный суд. Заседание суда назначено на 12 февраля. Кроме того, прокуратура продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено в июле 2018 года по факту захламления земельных участков.

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