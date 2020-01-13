{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ямале вновь открыли зимник, закрывавшийся из-за непогоды

Движение по всем зимним автодорогам региона было приостановлено 10 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Закрывавшаяся из-за неблагоприятных погодных условий зимняя дорога Коротчаево - Красноселькуп протяженностью 132 км в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вновь открыта для транспортных средств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО в понедельник.

Все зимние автодороги региона, включая зимник Коротчаево - Красноселькуп, были закрыты из-за непогоды 10 января. В воскресенье два зимника (Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Салехард - Надым) вновь были открыты.

"С 08:00 (06:00 мск) 13 января открывается движение по автомобильной дороге Коротчаево - Красноселькуп, в том числе зимник, для всех полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 13 января на территории региона ожидается до минус 15 градусов, ветер до 12 м/с.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), которая на сегодняшний день не введена в эксплуатацию.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Суд перенес на 13 февраля заседание по банкротству "Ютэйр - Вертолетные услуги"
Авиакомпанию Utair привлекли к иску в качестве третьего лица
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС