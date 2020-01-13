На Ямале вновь открыли зимник, закрывавшийся из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Закрывавшаяся из-за неблагоприятных погодных условий зимняя дорога Коротчаево - Красноселькуп протяженностью 132 км в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вновь открыта для транспортных средств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства ЯНАО в понедельник.

Все зимние автодороги региона, включая зимник Коротчаево - Красноселькуп, были закрыты из-за непогоды 10 января. В воскресенье два зимника (Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Салехард - Надым) вновь были открыты.

"С 08:00 (06:00 мск) 13 января открывается движение по автомобильной дороге Коротчаево - Красноселькуп, в том числе зимник, для всех полноприводных транспортных средств общей массой до 30 тонн", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 13 января на территории региона ожидается до минус 15 градусов, ветер до 12 м/с.

Всего на Ямале действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км, самой длинной из которых является Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (314 км). Также на Ямале действуют зимники Надым - Салехард (114 км), Коротчаево - Красноселькуп (132 км) и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (167,4 км), которая на сегодняшний день не введена в эксплуатацию.