"Уралхиммаш" отказался от введения четырехдневной рабочей недели в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. ПАО "Уралхиммаш" отказалось от идеи введения четырехдневной рабочей недели с января 2020 года, так как предпосылки для введения данной меры, которая планировалась, как превентивная, отсутствуют. Об этом сообщается в материалах, распространенных пресс-службой компании в понедельник.

В ноябре стало известно, что в ПАО "Уралхиммаш" с 13 января 2020 года для некоторых категорий работников планируется ввести режим сокращенной рабочей недели. В частности, речь шла о руководителях, специалистах и служащих финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, некоторых вспомогательных служб, не задействованных в подготовке производства.

"Режим сокращенной рабочей недели в январе в ПАО "Уралхиммаш" вводиться не будет. Мера эта изначально позиционировалась как превентивная, и в случае выполнения ряда условий от нее планировали отказаться. Согласно требованиям Трудового кодекса, работодатель обязан уведомлять работников об изменениях режима работы за два месяца, при этом от введения режима сокращенной рабочей недели вполне возможно впоследствии отказаться, что и произошло", - говорится в сообщении компании.

В сообщении поясняется, что на данный момент компанией уже подготовлены и внесены предложения для участия в тендерах, время проведения которых было перенесено контрагентами с ноября-декабря 2019 года на первый квартал 2020 года. "В случае победы на данных тендерах предприятие будет обеспечено заказами до конца текущего года", - отмечается в материалах.

ПАО "Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, для химической отрасли, предприятий черной и цветной металлургии, предприятий традиционной и атомной энергетики, а также для предприятий строительной промышленности.