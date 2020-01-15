В тюменском Минздраве уточнили количество пострадавших в ДТП с автобусом и автокраном

ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Тюменской области уточнило количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в среду на федеральной трассе в Тюмень - Ханты-Мансийск. По последним данным, травмы получили пять человек, сообщили ТАСС министерстве.

Ранее со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщалось о семи пострадавших.

"На месте ДТП работают четыре бригады скорой помощи областной больницы №3 Тобольска. На данный момент в реанимацию госпитализирована одна пострадавшая с черепно-мозговой травмой. Еще четыре человека с нетяжелыми травмами проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь в приемном отделении больницы Тобольска. Тем не менее, медики сообщают, что с места ДТП есть еще обращения за медицинской помощью, возможно, еще кому-то потребуется доставка в стационар", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла на 174-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Столкнулись автокран и рейсовый автобус, в котором находились 19 пассажиров. Все обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге не ограничено.