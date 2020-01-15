Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тюмени выросло до восьми человек

ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в аварии с маршруткой в Тюмени, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"В областной клинической больнице № 2 Тюмени оказана помощь восьми пострадавшим. Трое госпитализированы с сочетанной травмой, одному по экстренным показаниям по поводу открытого перелома костей нижних конечностей сейчас проводят операцию. Пятеро пациентов после осмотров и проведения диагностических исследований направлены на амбулаторное лечение. У всех ушибы различных частей тела, у двоих закрытые переломы костей носа, еще у одного перелом пястной кости", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло в среду около 9:00 (07:00 мск) на улице Профсоюзной в Тюмени. Маршрутная "Газель" въехала в столб. По предварительным данным областного управления ГИБДД, виновником аварии стал водитель автомобиля Ford Focus, который создал помеху в движении пассажирского транспорта.