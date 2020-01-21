Суд продлил арест челябинскому депутату, обвиняемому в убийстве жены

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Карталинский городской суд Челябинской области во вторник продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в убийстве жены депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, депутат в ночь на 21 августа 2019 года во время бытовой ссоры с женой выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла, после этого было возбуждено уголовное дело об убийстве. 30 октября апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила Зарипову без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 января.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Зарипову срока содержания под стражей на два месяца, до 21 марта 2020 года. Суд нашел запрошенный срок соразмерным объему следственных действий", - говорится в сообщении.

Зарипов является членом "Единой России". Ранее в партии заявили, что приостановят его членство на время следствия.