Завершено расследование дела о ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области завершила расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Об этом ТАСС сообщила в областной прокуратуре старший помощник по связям со СМИ Наталья Мамаева.

"Уголовное дело поступило в прокуратуру области с обвинительным заключением для изучения. По итогам будет принято процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, ДТП произошло 28 июля 2019 года на 18-м километре автодороги Байрамгулово - Миасс - Карабаш. Косилов, управляя автомобилем Lexus совершил столкновение с автомашиной Lada. В результате аварии здоровью водителя и пассажирки Lada причинен тяжкий вред здоровью.

Косилов занимал пост замгубернатора Челябинской области с 1996 по 2010 годы. Затем возглавил агрохолдинг "Равис".