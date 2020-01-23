Жертвами ДТП в Челябинской области стали граждане Киргизии и Узбекистана

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Среди пятерых погибших при столкновении легкового автомобиля Honda и грузовика "Камаз" на трассе в Челябинской области - граждане Киргизии и Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Троицкого муниципального района, на территории которого произошло ДТП.

ДТП произошло в среду около 17:00 мск на 107-м километре трассы Челябинск - Троицк. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda в условиях снегопада и сильного ветра выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом", пять человек погибли.

"Погибли водитель и пассажиры: граждане Кыргызстана и Узбекистана", - сказала собеседница агентства.

22 января на территории Челябинской области шел снег, в отдельных районах были метели, гололед на дорогах.