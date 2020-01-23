Мэрия Екатеринбурга пояснила долгое рассмотрение градостроительных проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга объяснила многочисленные нарушения в градостроительной сфере, выявленные ранее региональной прокуратурой, необходимостью качественной проработки любых проектов, говорится в распространенном в четверг журналистам заявлении заместителя мэра Алексея Бирюлина.

Многочисленные нарушения, связанные с волокитой, отсутствием порядка рассмотрения обращений по разработке проектов планировки территории, затягиванием рассмотрения заявок, обеспечением преференции определенным застройщикам выявила свердловская прокуратура. Это, по мнению надзорного ведомства, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности Екатеринбурга.

"Да, в течение 30 дней мы должны рассмотреть заявку. Но в условиях плотной застройки города и с учетом высокой загрузки существующей инфраструктуры для всестороннего рассмотрения иногда невозможно уложиться в этот срок. У нас всегда есть выбор: бездумного согласовать или отклонить, лишь бы поставить "галочку" и уложиться в срок, или качественно проработать каждую застройку с учетом того, что жители на общественных обсуждениях должны знать, какие проблемы могут возникнуть в случае согласования застройки. Мы идем вторым путем", - приводятся в сообщении слова Бирюлина.

Юридическая служба администрации города уточнила журналистам, что практически все предлагаемые проекты заявок направлены на увеличение жилищного фонда без развития социальной инфраструктуры.

По словам Бирюлина, которые приводятся в сообщении, застройщики воспринимают дополнительные вопросы мэрии как дополнительные требования. "Нельзя превращать город в один большой "спальный" район, в котором нет рабочих мест. Со временем это приведет к тому, что будет негде работать, а средств в бюджет будет поступать все меньше и меньше. <...> Мы понимаем желание застройщиков получить максимальную прибыль и застроить все участки, но мы обязаны обеспечить комфортное проживание горожан, наличие дворов, зеленых зон, детских площадок, школ, садиков", - добавил замглавы города.

О нехватке социальной инфраструктуры

В Екатеринбурге наблюдается острый дефицит школ и детских садов. Для мониторинга ситуации администрация города создала специальный геопортал, где Екатеринбург поделен на 57 зон, в каждой из которых можно увидеть, есть ли нехватка мест или нет ее, также на портале обозначены планы по строительству образовательных учреждении до 2035 года. На данный момент почти весь Екатеринбург окрашен в красный цвет, если выбрать вкладку по детсадам, и в желтый, если по школам.

Наиболее остро вопрос со школами стоит в микрорайоне "Академический", который комплексно застраивается с середины 2006 года. Количества мест не хватает, поэтому родители вынуждены отдавать детей в школы близлежащих районов. При этом застройка велась в соответствии с градостроительными нормами. Например, в 2019 году родители школы №181 пожаловались, что в нее придут учиться 2 тыс. детей, хотя само здание рассчитано на 800 мест.

Также городская общественность неоднократно поднимала вопрос о нехватке благоустроенных общественных пространств и "зеленых" зон. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов связывал майский конфликт в Екатеринбурге вокруг строительства собора святой Екатерины с малым количеством программ по сохранению и обустройству скверов. После этих событий мэрия Екатеринбурга пообещала более внимательно относиться к этому вопросу.

Кроме того, в Свердловской области, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", необходимо к 2024 году ежегодного вводить более 3 млн кв. метров жилья, по итогам 2019 года регион построил 2,39 млн кв. метров. Окружные, региональные и городские власти неоднократно подчеркивали, что параллельно с наращиванием объема ввода жилья, нужно формировать комфортные условия проживания.