Эвакуированные из Уханя отметили профессиональную работу персонала санатория под Тюменью

"Хочется отметить, что очень хорошо кормят, очень хороший персонал. Люди - прямо молодцы, они, во-первых, с пониманием относятся ко всей ситуации и ведут себя по-человечески с нами. Это очень радует", - сообщила в социальных сетях Виктория Маковцова из Благовещенска, которая работала в Китае. Она отметила, что в палате есть возможность позвонить сотрудникам и попросить о чем-либо - работники стараются уделить внимание каждому, хотя их в два раза меньше эвакуированных.

ТЮМЕНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Россияне, эвакуированные из китайской провинции Хубэй в тюменский санаторий, отмечают профессиональную работу медицинского персонала и не имеют претензий к администрации реабилитационного центра. Некоторые из эвакуированных планируют вернуться в Китай, сообщили ТАСС находящиеся в санатории граждане и их родственники.

Ольга Бредихина, также оказавшаяся в тюменском санатории, разделяет это мнение. "Сегодня только второй день, еще и суток не прошло, как мы прилетели, думаю, у врачей еще не налажен стабильный график, они подстраиваются, людей много. <…> Врачи приходят в защите, они полностью обмундированы, в масках и очках. <…> В каждой комнате есть прибор для дезинфекции воздуха", - отметила она в разговоре с ТАСС. В каждом номере проживают в среднем по два человека. "В комнате есть телевизор, парочка книг и шахматная доска. Нам дали каждому по сим-карте, вчера на них поступили 500 рублей, сегодня еще по 2 тысячи", - уточнила девушка.

У прибывших в Тюмень граждан на данный момент нет никаких претензий к медицинскому персоналу. Как рассказала ТАСС Надежда из Ростова-на-Дону, которая также находится на карантине в тюменском санатории, в реабилитационном центре пациентов вкусно кормят, а в самих номерах чисто и уютно. "Встретили хорошо, проводили до номеров, сказали сдать одежду на дезинфекцию. В номере были закуски - фрукты, печенье, конфеты. Чисто и уютно, так что на данный момент претензий нет. Сказали, что нам нельзя выходить из номеров все эти две недели, ни с кем не контактировать. Кроме соседа, который живет в комнате", - сказала Надежда.

Люди, которые в среду были доставлены в Тюмень двумя военными самолетами, настроены позитивно, паники по поводу вируса ни у кого нет. По словам Ольги Окороковой из Курска, чей сын сейчас находится на реабилитации в Тюмени, у родственников эвакуированных есть возможность постоянно быть на связи со своими родными. "Мой сын Вадим находится в данный момент в Тюмени, [в санатории]. Я поддерживаю с ним постоянную связь. Мой ребенок всегда настроен позитивно", - сообщила ТАСС Окорокова.

Возвращение в Китай

Некоторые из эвакуированных из Уханя в будущем намерены вернуться в Китай. Вадим учится в Курском университете на факультете международных отношений и планирует вернуться в Китай через пару лет на практику - на пятом курсе. Сейчас молодой человек обучается на третьем.

Аналогичные планы и у Ольги Бредихиной. "В Китае я учусь в университете в магистратуре, лингвистика. Я второй год уже нахожусь в Ухане, меня еще ждет 2,5 года", - отметила она.

Граждан из Китая вывезли в Тюмень на двух военных самолетах в среду, всего прибыли 144 человека. Среди них четверо детей. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться на территории лечебно-реабилитационного центра, расположенного в лесу в 28 километрах от Тюмени.