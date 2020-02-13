Тюменские студенты из КНР, контактировавшие с больной коронавирусом, выписаны из больницы

ТАСС, 13 февраля. Студенты из КНР, контактировавшие с учащейся Тюменского индустриального университета, у которой был диагностирован новый коронавирус, выписаны из больницы. Инфекции у них не выявлено, сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса.

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Вместе со студенткой, у которой был выявлен коронавирус, были госпитализированы в Тюмени еще четыре студента из КНР, контактировавшие с заболевшей. Сама студентка 11 февраля была выписана после выздоровления.

"Студенты из Китая, контактировавшие с иностранной студенткой Тюменского индустриального университета, у которой был диагностирован новый коронавирус, 13 февраля покинули инфекционную больницу Тюмени. Они провели в карантине 14 дней. По результатам анализов инфекции у них не выявили", - говорится в сообщении.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число умерших в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.