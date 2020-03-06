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Медики рассказали о состоянии госпитализированных с гаффской болезнью на Урале

Они были доставлены из Свердловской области в Тюмень

ТАСС, 6 марта. Состояние двух госпитализированных с признаками редкой гаффской болезни оценивается медиками как тяжелое, но стабильное. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.

В пятницу в Тавдинскую ЦРБ в Свердловской области доставили двух человек с признаками гаффской болезни, потом их перевели в Тюмень. Это второй за последнее время случай регистрации гаффской болезни. Предыдущая вспышка была зафиксирована в октябре 2019 года в Тюменской области. Тогда заболели восемь человек, причина - употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевского. Последние заболевшие были выписаны в декабре прошлого года.

"Двое пациентов с симптомами, схожими с гаффской болезнью доставлены в Тюмень и госпитализированы в отделение токсикологии Областной клинической больницы № 1. Им проводятся необходимые диагностические исследования, оказывается необходимая на данный момент медицинская помощь. Врачи оценивают состояние как тяжелое, но стабильное", - говорится в сообщении.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих.

В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

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РоссияТюменская областьСвердловская область
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