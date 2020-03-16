В Челябинской области закрыли границу с Казахстаном из-за коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Пересечение границы России с Казахстаном приостановили с 16 марта в Челябинской области из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.
"В связи с введением в Республике Казахстан чрезвычайного положения, с 16 марта приостановлен пропуск через места пересечения границы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из общих правил есть исключения. Так, границу смогут пересечь граждане, которым требуется экстренная медицинская помощь, а также граждане Казахстана при их возвращении в республику либо при выезде на лечение; граждане РФ, Казахстана и других стран, ранее въехавшие на территорию Казахстана для их выезда из страны; персонал дипучреждений, члены делегаций международных организаций и т. д.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.