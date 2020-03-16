В Челябинской области закрыли границу с Казахстаном из-за коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Пересечение границы России с Казахстаном приостановили с 16 марта в Челябинской области из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

"В связи с введением в Республике Казахстан чрезвычайного положения, с 16 марта приостановлен пропуск через места пересечения границы", - говорится в сообщении.