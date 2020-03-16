{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Челябинской области закрыли границу с Казахстаном из-за коронавируса

В пограничном управлении ФСБ России по региону уточнили, что для некоторых категорий граждан сделаны исключения

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Пересечение границы России с Казахстаном приостановили с 16 марта в Челябинской области из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

"В связи с введением в Республике Казахстан чрезвычайного положения, с 16 марта приостановлен пропуск через места пересечения границы", - говорится в сообщении.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

Уточняется, что из общих правил есть исключения. Так, границу смогут пересечь граждане, которым требуется экстренная медицинская помощь, а также граждане Казахстана при их возвращении в республику либо при выезде на лечение; граждане РФ, Казахстана и других стран, ранее въехавшие на территорию Казахстана для их выезда из страны; персонал дипучреждений, члены делегаций международных организаций и т. д.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
КазахстанРоссияЧелябинская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
Дворкович: на шахматном турнире претендентов приняты все меры по профилактике коронавируса
Турнир откроется в Екатеринбурге в понедельник, во вторник будет сыгран первый тур
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС