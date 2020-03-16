Челябинские правоохранители нашли женщину, уклоняющуюся от карантина по коронавирусу

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области разыскали вернувшуюся из Италии жительницу города Миасса, которая уклонялась от карантина по коронавирусу, несмотря на предписания медиков и постановление суда. Она сдала анализ, результат отрицательный, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.
Жительница города Миасса Челябинской области вернулась из Италии в первых числах марта, ее сразу уведомили о необходимости карантина, она сначала согласилась, но потом передумала. Состоялся суд, который вынес постановление о принудительном карантине, после этого женщина пропала из поля зрения медиков, ее объявили в розыск.
"После того как ее нашли правоохранительные органы, она сдала анализ, результат отрицательный", - рассказали в пресс-службе.
По данным областного Минздрава, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории региона не зарегистрировано.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.