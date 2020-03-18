В УФО из-за коронавируса начинают работу электронные школы и виртуальные лаборатории

О других мерах в регионах округа для недопущения распространения коронавируса - в материале ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Виртуальные комплексы для моделирования лабораторных занятий у студентов в Челябинской области и система "Электронная школа" в Тюменской области начинают работу из-за коронавируса. В ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) уже запущены профилактические акции, детям на каникулах дарят познавательные раскраски, а за вымытые руки клиентам делают скидку на кофе. Какие ограничения вводят в регионах округа для недопущения распространения коронавируса - в материале ТАСС. В Уральском федеральном округе официально зафиксировано три случая заражения новым коронавирусом: по одному пациенту в Тюмени и Екатеринбурге сейчас проходят лечение. Студентка из Китая, находящаяся в Тюмени, ранее была выписана после выздоровления. Виртуальные лаборатории и "Электронная школа" Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) в рамках перехода на дистанционное образование предлагает своим студентам воспользоваться вузовским образовательным порталом, системой вебинаров, а также виртуальными лабораторными комплексами. "Имея большой опыт дистанционной работы, мы располагаем всеми необходимыми ресурсами для ведения занятий в дистанционном формате, в том числе для студентов технических направлений, мы располагаем виртуальными комплексами, которые моделируют проведение лабораторных занятий, максимально приближенных к реальным условиям", - сообщил ТАСС директор Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Демин.

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По его словам, переход на дистанционное обучение в вузе займет несколько недель. Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер сообщил журналистам, что во второй половине дня 18 марта будет обеспечена бесперебойная работа системы "Электронная школа" Тюменской области, школьники получат возможность своевременно получать задания от педагогов. "Мы постараемся выставить режим получения домашних заданий и их контроля в течение всего дня. Дети условно будут с 10:00 до 15:00 выполнять домашние задания, учителя будут настроены на прием домашних работ в этот же день с 15:00 до 17:00", - сказал Райдер. Бесплатные раскраски и кофе за чистые руки Некоммерческая организация "Азбука детского счастья", которая занимается проектами в сфере детского образования, предлагает родителям из Екатеринбурга, чьи дети находятся на внеплановых школьных каникулах, на безвозмездной основе получить раскраски с элементами дополненной реальности "Азбука путешествий. Транссибирская магистраль". В пресс-службе компании в среду сообщили, что иллюстративный материал поможет "полезно и необычно" занять детей младшего школьного возраста. "За одну секунду плоские картинки оживают: персонажи двигаются, звучат любопытные факты, появляются фотографии и видео о живописных, памятных местах нашей страны. Удастся побывать на Красной Площади в Москве, обойти Екатеринбург или перенестись в порт Владивостока", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании. С 17 марта в Тюменской области действует акция "Чистый капучино", которая направлена на профилактику заболеваний новым коронавирусом. Кофейни, участвующие в акции, предоставляют скидку на капучино клиентам, предварительно помывшим руки. Новый режим работы Компания "Россети Урал" (новый бренд ОАО "МРСК Урала") временно переходит на онлайн-формат обслуживания клиентов, сообщили в пресс-службе организации. Данные меры должны ограничить личные контакты и обеспечить дополнительную безопасность. В департаменте информационной политики региона сообщили, что еще несколько предприятий перевели работников на дистанционный режим работы. В частности, это сделали компании "СКБ-Контур" и "ХОСТ". В компаниях Naumen и "Сима-ленд" новый график работы находится в тестовом режиме. Отмена и перенос мероприятий В Главном управлении строительства Тюменской области сообщили журналистам, что из-за введения в регионе режима повышенной готовности проведение регионального этапа конкурса мастерства "Славим человека труда!" УФО в отрасли "Строительство" по номинации "Лучший каменщик", запланированное на 25 марта, переносится на неопределенный срок.

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