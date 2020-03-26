Первые жильцы поврежденного взрывом дома в Магнитогорске вернутся в свои квартиры 27 марта

ТАСС, 26 марта. Жильцы первых четырех подъездов поврежденного взрывом дома в Магнитогорске смогут вернуться в свои квартиры завтра, 27 марта. Об этом журналистам сообщил глава города Сергей Бердников.

Ранее городские власти сообщали, что жильцы этого дома проведут ночь в пункте временного размещения.

"Восстанавливаем тепло с утра завтра сразу, потому что в двух подъездах стояки повреждены. Предварительно, думаю, первые подъезды заселим, это точно. Четыре минимум, всего там восемь", - сказал он.

Взрыв газа произошел вечером в четверг на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Как сообщили в МЧС, разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет.

По данным следствия, произошло возгорание, взрыв бытового газа с последующим распространением огня. Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что основной версией считается взрыв газового баллона, который, по словам очевидцев, доставили в дом накануне ЧП.

Погибли два человека, возбуждено уголовное дело.