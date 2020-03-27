После взрыва в пятиэтажке в Магнитогорске к медикам обратились 17 человек

"Всего в период происшествия 17 человек обратились за медицинской помощью. Из шести доставленных в больницы на данный момент только двое остаются под присмотром врачей, остальных выписали. Одиннадцати пациентам оказана оперативная медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

ТАСС, 27 марта. Семнадцать человек обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Об этом журналистам сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

По данным регионального Минздрава, под наблюдением остаются ребенок - он в реанимации в тяжелом состоянии, а также мужчина в состоянии легкой степени тяжести. "Всю ночь с ребенком работали бригады врачей из Челябинска. Вертолет [санавиации] готов в любой момент доставить его в областной центр", - добавили в пресс-службе.

Как сообщила журналистам первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, ребенок находится в тяжелом состоянии, его доставка в другую больницу невозможна. "Ребенок нетранспортабельный. Все, что возможно, врачами делается", - сказала она.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Как сообщили в МЧС, разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет. В результате ЧП погибли два человека. Из дома были эвакуированы 27 человек, спасен - 31.

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