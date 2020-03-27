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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Жильцы шести подъездов дома в Магнитогорске, где взорвался газ, вернутся в квартиры

Специалисты дали такое разрешение после обследования здания

ЧЕЛЯБИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты провели обследование дома в Магнитогорске, поврежденного в четверг взрывом газа, и разрешили жителям шести подъездов вернуться в свои квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

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"По итогам проверок жильцам первого, второго, третьего, четвертого, пятого и восьмого подъездов дома по улице Доменщиков, 19 разрешено вернуться в свои квартиры. Продолжается проверка седьмого подъезда, где было происшествие, и смежного с ним шестого подъезда", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что подъезды подключены к системам ЖКХ, ведется подготовка к пуску газа.

Взрыв газа произошел вечером 26 марта на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. После взрыва загорелись шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Погибли два человека.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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