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ФСБ пресекла в Курганской области попытку провоза оружия в Казахстан

Пограничники изъяли в том числе два охолощенных автомата Калашникова

ТАСС, 31 марта. Попытка провоза оружия и боеприпасов пресечена на российско-казахстанской границе на территории Курганской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"В ходе проведения пограничного контроля грузового автомобиля DAF, следовавшего из России в Казахстан, сотрудниками пограничного управления выявлены признаки нахождения в транспортном средстве оружия, по всем признакам схожего с боевыми образцами. В результате проведенного досмотра в автомобиле были обнаружены: 2 охолощенных автомата Калашникова с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 7,62 мм, 1 охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов калибра 9 мм, 53 пули калибра 9 мм, станок для изготовления патронов. Кроме того, среди указанного груза обнаружены два нарезных ствола для пистолета Макарова, с использованием которых возможно из охолощенного создать боевое оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз был изъят и направлен на экспертизу.

Теги
КазахстанРоссияКурганская область
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