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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 19 апреля

В регионе 23 официально подтвержденных случая заражения коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где 23 официально подтвержденных случая коронавируса, продлевают режим самоизоляции жителей до 19 апреля, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Алексей Текслер.

31 марта Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области. Сегодня в регионе 23 официально подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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"Текущий режим обязательной самоизоляции будет продлен по 19 апреля включительно. Считаю текущий режим самоизоляции и ограничений адекватным ситуации. Изменения возможны, если мы перестанем фиксировать новые случаи", - сказал губернатор.

Согласно документу, гражданам необходимо не покидать места проживания, также соблюдать дистанцию от других граждан 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Гражданин имеет право дойти до ближайшего продуктового магазина, магазина, торгующего предметами первой необходимости, аптеки, зоомагазина, салона сотовой связи, может выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от места проживания, выносить мусор. Разрешено ездить на работу, обращаться за экстренной медицинской помощью или покидать место пребывания в случае опасности.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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