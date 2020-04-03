Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 19 апреля

31 марта Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области. Сегодня в регионе 23 официально подтвержденных случая заражения коронавирусом.

"Текущий режим обязательной самоизоляции будет продлен по 19 апреля включительно. Считаю текущий режим самоизоляции и ограничений адекватным ситуации. Изменения возможны, если мы перестанем фиксировать новые случаи", - сказал губернатор.

Согласно документу, гражданам необходимо не покидать места проживания, также соблюдать дистанцию от других граждан 1,5 метра, в том числе в общественных местах. Гражданин имеет право дойти до ближайшего продуктового магазина, магазина, торгующего предметами первой необходимости, аптеки, зоомагазина, салона сотовой связи, может выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от места проживания, выносить мусор. Разрешено ездить на работу, обращаться за экстренной медицинской помощью или покидать место пребывания в случае опасности.