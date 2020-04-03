Власти Ямала усилят контроль передвижения граждан между городами региона

ТАСС, 3 апреля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в котором зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом, усилят контроль передвижения граждан между городами и районами региона. Об этом сообщили в оперативном штабе ЯНАО в пятницу.

В четверг оперативный штаб сообщил о первых двух зарегистрированных в регионе случая заражения коронавирусом. Заразившимися оказались жители поселка Пангоды Надымского района. Как уточнили в оперативном штабе в пятницу, новые заразившиеся также являются жителями поселка Пангоды.

"[Губернатор] Дмитрий Артюхов поручил главам муниципальных образований совместно с ГИБДД усилить контроль передвижения между муниципалитетами", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что вся промышленность, жизнеобеспечение и бизнес продолжат работать. "Мы не говорим о закрытии городов, тем более это не касается товарных потоков. Вся промышленность, жизнеобеспечение, бизнес должны продолжать работать четко. Их въезды в муниципалитеты не будут ограничиваться. Мы говорим о том, чтобы остановить граждан, которые нарушают режим самоизоляции и без особой необходимости отправляются в поездки между городами или районами Ямала", - приводит штаб слова губернатора.

Всего на Урале подтверждено 102 случая заражения коронавирусом нового типа, больше всего в Свердловской области - 39 случаев. На втором месте Челябинская область с 23 случаями, на третьем - Ханты-Мансийский автономный округ с 16 случаями, далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ с 12 случаями, потом Тюменская область с 11 случаями, в Курганской области один случай.