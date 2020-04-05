В поселке Ханымей ЯНАО ввели карантин из-за коронавируса

ТАСС, 5 апреля. Карантин ввели в поселке Ханымей в Ямало-Ненецком автономном округе, где зафиксировано четыре предварительно положительных случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье в ходе обращения сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Есть четыре предварительно положительных анализа, у всех этих людей установлен круг контактов, он, к сожалению, достаточно широкий. В местах где были эти люди будет проводится полная дезинфекция, для предотвращения распространения болезни мной принято решение ввести в Ханымей карантин", - сказал Артюхов.

Губернатор отметил, что на текущий момент в регионе 12 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Трое из зараженных нуждаются в аппаратах ИВЛ. "Однако мы уверены, что завтра новосибирский центр "Вектор" подтвердит не менее 20 новых случаев, но прошу этого не пугаться. Самое главное, что всех этих людей мы знаем, мы сами их выявили и изолировали благодаря широкому тестированию", - отметил он.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 тыс. 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.