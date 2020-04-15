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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

"Уральские авиалинии" доставят в Екатеринбург из Таиланда 200 россиян

Рейс запланирован на 19 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Компания "Уральские авиалинии" вывезет из Бангкока (Таиланд) граждан РФ и доставит их в Екатеринбург 19 апреля. Всего планируется забрать 200 человек, сообщили в среду в пресс-службе перевозчика.

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"Уральские авиалинии" вывезут из Бангкока 200 жителей Екатеринбурга и Свердловской области, которые не смогли вернуться в страну из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вылет рейса U6-3782 по маршруту Бангкок - Екатеринбург запланирован в 15:40, прибытие в Екатеринбург ожидается в 00:55 19 апреля (22:55 мск 18 апреля). Организация рейса проводится по утвержденному Росавиацией графику при содействии правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Ранее компания "Уральские авиалинии" выполнила специальный рейс из Бангкока в Красноярск, вернув 212 россиян.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ТаиландРоссияСвердловская областьСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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