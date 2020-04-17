Число работающих в режиме неполной занятости в Свердловской области выросло в десять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Количество переведенных на режим неполной занятости в Свердловской области с 25 марта выросло в 10 раз и составляет порядка 26 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель директора департамента по труду и занятости населения области Наталия Бордюгова в пятницу в пресс-центре ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса, затем режим нерабочих дней был продлен до конца месяца.

"Идет рост обращаемости, мы ведем мониторинг высвобождения граждан и предприятий, которые выводят граждан в неполную занятость. Начиная с 25 марта в 10 раз увеличилась численность работников на неполной занятости. На сегодняшний день эта численность составляет почти 26 тысяч. Мы контролируем ситуацию, консультируем людей", - сказала она.

На удаленную работу, по данным замдиректора департамента, переведено 45 914 человек, тогда как на 25 марта данный показатель составлял всего 26 граждан. Она сообщила, что на 17 апреля численность безработных в регионе составляет 25710 человек, при этом на 1 января 2020 года показатель составлял 22017 человек.

По словам Бордюговой, коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,8%, что говорит о том, что предложений на рынке труда больше, чем численность безработных. Всего работодателями Свердловской области размещено 34619 вакансий. "Понимаем, что есть отрасли, которые не работают и увольняют работников, - это и отрасли туризма, общепита, авиа- и железнодорожных перевозок, но тем не менее промышленные и системообразующие предприятия работают, и потребность в работниках существует, прием не закрыт", - сказала она.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, начиная с 25 марта в регионе было уволено 439 человек, согласно данным портала "Работа в России", уточнили в департаменте, заявлено на увольнение еще 1200 граждан.