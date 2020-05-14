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Источник: экс-замглавы Курганской области подозревают в продаже квот на вылов биоресурсов

Сергея Пугина ранее арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей

ТАСС, 14 мая. Правоохранительные органы подозревают бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина в причастности к новому эпизоду - незаконной продаже квот на добычу биоресурсов и сдаче государственной недвижимости в аренду. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в органах.

30 апреля Курганский городской суд арестовал Пугина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей, на два месяца. Его адвокат обжаловал арест.

"Пугин может быть причастен к эпизоду, связанному с добычей биоресурсов и арендой недвижимости. Вопросы есть к распределению квот на вылов артемии (использующихся в качестве корма для рыб рачков - прим. ТАСС) в 2014-2015 годах", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, занимающиеся выловом этого ресурса компании подавали заявки на квоты в департамент АПК, а распределяла их комиссия под председательством Пугина. Часть квот выдавалась ГУП "Лен Зауралья", где учредителем был департамент, но компания добычей не занималась - ее руководство обращалось к другим компаниям с предложением выкупить квоту. "В 2015 году, к примеру, ГУП могло добыть около 8 тонн артемии на семи озерах, доходы компании составили бы 2,3 млн рублей. Цена квоты могла составлять 50% от прибыли, но в доход ГУП суммы не шли - перепродажа квот незаконна", - пояснил источник.

Также среди отрабатываемых эпизодов появилась незаконная сдача в аренду недвижимости этим предприятием. "По предварительным данным, производственные площадки и склады передавались в аренду либо совсем без договоров, либо на суммы меньше рыночной, разница передавалась руководству предприятия и директору департамента - Сергею Пугину", - добавил собеседник агентства.

С 2015 по 2018 год предприятие "Лен Зауралья" работало в убыток и позже было признано банкротом.

Дело в отношении Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин в сговоре с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт", хотя объекты в селах Мальцево и Верхозино не достроены до сих пор. Причиненный ущерб превысил 195 млн рублей, полагают следователи. Рознин, директор "Мультипласта" Иван Шумский и другие предполагаемые соучастники преступления были задержаны ранее.

Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году он стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году, когда врио губернатора стал Вадим Шумков.

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