В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на неэскплуатируемой градирне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на неэксплуатируемой градирне в Екатеринбурге. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 16:32 (14:32 мск) открытое горение на пожаре на улице Бисертской ликвидировано. Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенный соседний ангар. Площадь пожара составила 50 кв. метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На улице Бисертской находится АО "Стройпластполимер" - одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по производству полимерной и кирпичной продукции. Расположено на окраине Екатеринбурга в южной его части.