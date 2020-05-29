Детский сад в Тюменской области закрыли из-за обнаруженного у ребенка коронавируса

ТАСС, 29 мая. Детский сад в Ишимском районе Тюменской области закрыт до 2 июня из-за положительного теста на коронавирус у одного из воспитанников, дети и члены семей изолированы в домашних условиях, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона. Как ранее сообщал оперштаб, ребенка заразил его отец-вахтовик, который нарушил режим обсервации.

"Детский сад приостановил свою работу до 2 июня, все сотрудники, а также дети совместно с членами семьи изолированы в домашних условиях до 2 июня", - сказали в правительстве области.