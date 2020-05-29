Детский сад в Тюменской области закрыли из-за обнаруженного у ребенка коронавируса

ТАСС, 29 мая. Детский сад в Ишимском районе Тюменской области закрыт до 2 июня из-за положительного теста на коронавирус у одного из воспитанников, дети и члены семей изолированы в домашних условиях, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона. Как ранее сообщал оперштаб, ребенка заразил его отец-вахтовик, который нарушил режим обсервации.
"Детский сад приостановил свою работу до 2 июня, все сотрудники, а также дети совместно с членами семьи изолированы в домашних условиях до 2 июня", - сказали в правительстве области.
Ранее сообщалось, что в детском саду Ишимского района проводятся противоэпидемические мероприятия, поскольку у одного из воспитанников 2013 года рождения был выявлен положительный тест на коронавирусную инфекцию. Предположительно, отец ребенка, работающий вахтовым методом, нарушил режим обсервации, забрал сына на выходные. После подтверждения коронавирусной инфекции мужчина скрыл свой контакт с сыном, сообщал оперштаб региона.
На 29 мая, по данным оперативного штаба региона, в Тюменской области зарегистрировано 1 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек выздоровели, 7 человек умерли.