Голосование по конституции в Челябинской области пройдет в традиционном формате

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование не будет применяться в Челябинской области при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Процедура будет проходить в традиционном формате, сообщил ТАСС во вторник председатель областного избиркома Сергей Обертас.
Со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову сообщалось, что регионы, которые хотят воспользоваться правом на дистанционное электронное голосование при общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, могут официально подавать заявки, которые будут рассматриваться в соответствии с критериями ЦИК.
"Электронного голосования в Челябинской области в данном случае не будет. Голосование у нас будет традиционное. <…> Избирательных участков с учетом временных будет [работать] чуть более 2,3 тысячи", - сказал Обертас.
По его словам, при этом у людей будет возможность воспользоваться системой "Мобильный избиратель", которая позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке, а также будет организовано голосование вне помещения. "Это когда мы сможем по заявкам граждан сами прийти к гражданам за шесть дней до дня голосования, к любым гражданам с определением уважительности причины у них", - пояснил председатель Облизбиркома.
Обертас добавил, что Облизбирком совместно с властями и Роспотребнадзором создадут на участках все необходимые санитарные условия. "За шесть-семь дней до дня голосования и в день голосования на всех участках будут созданы соответствующие условия: коврики на входе с дезинфекцией, протирание поверхностей, одноразовые ручки для голосования, выдача всем участникам процесса одноразовых перчаток, предложение масок, дезинфекция рук. Сейчас мы определяем позиции и количество закупаемых предметов", - отметил он.
Голосование по конституции
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.
Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, устанавливает приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляет роль и статус Госсовета, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.
Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо было оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.
1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования 1 июля.
Электронное голосование в РФ
Совет Федерации 20 мая одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Им вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.
23 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении в Москве эксперимента по электронному голосованию, состоявшегося в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Документ предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 гг.
Возможность дистанционного электронного голосования также предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ.