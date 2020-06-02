Голосование по конституции в Челябинской области пройдет в традиционном формате

Со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову сообщалось, что регионы, которые хотят воспользоваться правом на дистанционное электронное голосование при общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, могут официально подавать заявки, которые будут рассматриваться в соответствии с критериями ЦИК.

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование не будет применяться в Челябинской области при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Процедура будет проходить в традиционном формате, сообщил ТАСС во вторник председатель областного избиркома Сергей Обертас.

Как будет выглядеть участок для голосования по изменениям в Конституции РФ

"Электронного голосования в Челябинской области в данном случае не будет. Голосование у нас будет традиционное. <…> Избирательных участков с учетом временных будет [работать] чуть более 2,3 тысячи", - сказал Обертас.

По его словам, при этом у людей будет возможность воспользоваться системой "Мобильный избиратель", которая позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке, а также будет организовано голосование вне помещения. "Это когда мы сможем по заявкам граждан сами прийти к гражданам за шесть дней до дня голосования, к любым гражданам с определением уважительности причины у них", - пояснил председатель Облизбиркома.

Обертас добавил, что Облизбирком совместно с властями и Роспотребнадзором создадут на участках все необходимые санитарные условия. "За шесть-семь дней до дня голосования и в день голосования на всех участках будут созданы соответствующие условия: коврики на входе с дезинфекцией, протирание поверхностей, одноразовые ручки для голосования, выдача всем участникам процесса одноразовых перчаток, предложение масок, дезинфекция рук. Сейчас мы определяем позиции и количество закупаемых предметов", - отметил он.

Голосование по конституции

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, устанавливает приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляет роль и статус Госсовета, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо было оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования 1 июля.

Электронное голосование в РФ

Совет Федерации 20 мая одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Им вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

23 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении в Москве эксперимента по электронному голосованию, состоявшегося в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Документ предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 гг.

Возможность дистанционного электронного голосования также предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ.