Тюменская область не будет проводить электронное голосование по поправкам к Конституции РФ

"[Электронного голосования] в Тюменской области не будет. Я сторонник того, чтобы по этому пути двигаться не спеша", - сказал он.

ТАСС, 3 июня. Тюменская область не будет проводить голосование по поправкам к Конституции РФ в электронной форме. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

Халин добавил, что в регионе организовано 1 888 избирательных участков, включая семь временных. Бюллетени для голосования поступили 3 июня в количестве 1 млн 108 тыс. 197 штук, из которых 226 тыс. 281 - для комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Сейчас, по словам Халина, в регионе заключают контракты для обеспечения безопасности на избирательных участках. Речь идет об обработке помещений, автотранспорта, закупки одноразовых ручек, масок, перчаток.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".