Рейсы из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург станут ежедневными

ТАСС, 10 июня. Рейсы из самого крупного города Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - Нового Уренгоя в Санкт-Петербург станут ежедневными, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду. Ранее полеты в Санкт-Петербург осуществлялись четыре раза в неделю.

"Три дополнительных рейса в неделю из аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открывает новый для газовой столицы перевозчик - авиакомпания Nord Wind. Таким образом, рейсы в Санкт-Петербург становятся ежедневными - на данный момент четыре рейса по нечетным дням недели выполняет авиакомпания "Ямал", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, вылеты самолетов Nord Wind из Нового Уренгоя в аэропорт Пулково запланированы со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составляет 3 часа 35 минут. Все рейсы перевозчик будет выполнять на воздушных судах Boeing-737.

Аэропорт Новый Уренгой - крупнейший авиаузел Ямало-Ненецкого автономного округа, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Пассажиропоток за 2019 год составил 980 тысю человек.