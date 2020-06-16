В СК назвали предварительную причину разлива нефти в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Прорыв на трубопроводе, по предварительной версии, считается причиной разлива более восьми кубометров нефтепродуктов в Сосьвинском городском округе Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным сведениям, разлив нефти произошел в результате порыва на трубопроводе между селом Кошай и поселком Восточный Свердловской области", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, изымают образцы почвы, опрашивают сотрудников организации, обслуживающей данный нефтепровод, анализируют необходимую документацию.

По данным АО "Транснефть-Сибирь", 15 июня автоматизированной системой контроля параметров работы АО "Транснефть-Сибирь" было зафиксировано изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк. В ходе обследования сотрудники предприятия обнаружили выход нефти, общий объем составил 8,6 кубометра. Разлив не угрожает окружающей среде и населению района.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области журналистам сообщили, что для установки обстоятельств происшествия на место выехал городской прокурор Серова Алексей Рубан. "По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будут установлены причины и характер экологического происшествия, установлен размер ущерба, причиненный окружающей среде", - добавили в ведомстве.

Ранее выяснение обстоятельств и ликвидацию последствий разлива нефти на территории Сосьвинского городского округа взял под контроль глава региона Евгений Куйвашев. По его поручению на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Также в городской округ выехали специалисты МЧС.