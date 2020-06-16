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Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту массового ДТП на трассе

При столкновении двух грузовых и нескольких легковых автомобилей погибли два человека

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Катав-Ивановский городской прокурор выехал на место столкновения двух грузовых и нескольких легковых автомобилей на федеральной автотрассе в Челябинской области, в результате которого, по предварительным данным, двое погибли, четверо получили ранения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

По уточненным данным управления ГИБДД по Челябинской области, авария с участием двух грузовиков и четырех легковых автомобилей на трассе М5 "Урал" в Катав-Ивановском районе Челябинской области унесла жизни двух человек, еще четверо ранены.

"Прокуратурой области организована проверка в связи с произошедшим массовым ДТП на трассе М-5. Катав-Ивановский городской прокурор незамедлительно выехал на место ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура проверит исполнение федерального законодательства предприятием, выпустившим на линию большегрузный автомобиль. В том числе будет проверен режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения.

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