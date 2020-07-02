Поправки к Конституции РФ одобрили почти 70% жителей Курганской области

ТАСС, 2 июля. Поправки к Конституции РФ одобрили 276 378 жителей Курганской области по итогам обработки 100% протоколов, против проголосовали 117 294, сообщили в четверг на официальной странице избиркома региона во " ВКонтакте ". По данным системы ГАС "Выборы" таким образом "за" поправки проголосовали 69,58% курганцев, "против" - 29,53%.

"Избирательная комиссия Курганской области сегодня, 2 июля, утвердила протокол об итогах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ на территории Зауралья. Как проинформировал председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов, в списки избирателей на момент окончания голосования в день голосования было включено 686 888 граждан. Всего в голосовании на территории региона приняли участие 397 258 зауральцев. Явка составила 57,83%, "Да" ответили 276 378 участников голосования, "Нет" - 117 294", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии.

В системе ГАС "Выборы" уточняется, что в результате одобрили поправки 69,58% жителей региона, против их внесения - 29,53%.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.