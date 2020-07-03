Пожар на частной ферме в Свердловской области потушен

ТАСС, 3 июля. Пожарные потушили пожар в загоне для скота на частной ферме в деревне Ларина Свердловской области, сообщается в пятницу на сайте Главного управления регионального МЧС.

"В 02:05 (00:05 мск) <...> завершили проливку и разборку сгоревших конструкций на месте пожара в деревне Ларина Байкаловского муниципального района. Пожару дан отбой", - говорится в сообщении. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что загон для скота горит на площади 800 кв. метров. Пожарным удалось локализовать распространение огня. Персонал фермы эвакуировал из строения 100 голов крупного рогатого скота. Информация о погибших и пострадавших не поступала.