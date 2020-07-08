После крупного пожара в Ильменском заповеднике возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности должностных лиц возбуждено в связи с пожаром, который в мае этого года повредил 235 га территории Ильменского государственного заповедника в Челябинской области. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-центра региональной прокуратуры.

"По факту пожара, произошедшего с 7 по 10 мая 2020 года на площади 235 га, с причинением лесному фонду ущерба на сумму не менее 16 млн рублей по требованию прокурора Миасса следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами", - говорится в сообщении.

Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратурой.

Пожар был ликвидирован 10 мая после четырех дней тушения, борьба с огнем осложнялась горным рельефом заповедника.

Ильменский заповедник - природная охраняемая государством заповедная территория, располагается в Челябинской области вблизи от города Миасса. На территории заповедника обнаружено более 270 минеральных видов и около 70 горных пород, за последние 40 лет в заповеднике было открыто несколько новых минералов.