На Ямале возбудили дело о сокрытии факта загрязнения реки нефтесодержащей жидкостью

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о сокрытии информации о разливе нефтесодержащей жидкости в Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено по материалам прокурорской проверки. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре России.

Ранее Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку появившейся в соцсетях информации о загрязнении реки Пякупур. Маслянистые пятна наблюдались по поверхности реки на протяжении 24 км. "Установлено, что 27 июня 2020 года на Восточно-Пякутинском месторождении АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" произошел порыв нефтесборного трубопровода, повлекший разлив нефтесодержащей жидкости, в результате чего загрязнена территория лесного участка и акватория рек Котутаяха и Пякупур. Сообщение в Северо-Уральское управление Ростехнадзора АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" направило после начала прокурорской проверки. При этом в сообщении скрыта информация о попадании нефтесодержащей жидкости в водные объекты", - сообщили в Генпрокуратуре.

По материалам природоохранной прокуратуры Пуровским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо окружающей среды, совершенное лицом, обязанным обеспечивать органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной в информации"). Проверка в отношении АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" продолжается.