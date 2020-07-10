"Единая Россия" согласовала трех кандидатов на пост главы Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный совет политической партии "Единая Россия" согласовал на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа трех человек. Ими стали глава региона Наталья Комарова, председатель окружной думы Борис Хохряков и мэр Урая Тимур Закирзянов.

Ранее президиум регионального политического совета отделения партии "Единая Россия" в Югре включил в список кандидатов на пост губернатора ХМАО Комарову, Хохрякова и Закирзянова.

"Решением генерального совета партии "Единая Россия" согласовано предложение нашего президиума регионального политсовета губернатору Тюменской области о [трех] кандидатурах на должность губернатора ХМАО. Документы кандидатов направлены в Тюмень [губернатору Тюменской области]", - сказал журналистам в пятницу спикер регионального парламента Хохряков.

Он напомнил, что все партии до 14 июля должны внести до трех кандидатур губернатору Тюменской области, затем до 3 августа он предоставляет пять кандидатур президенту России Владимиру Путину и до 23 августа глава государства вносит в думу Югры предложения по трем кандидатам. В свою очередь депутаты регионального парламента в единый день голосования 13 сентября изберут губернатора ХМАО.

Губернатор ХМАО выбирается депутатами думы автономного округа сроком на пять лет. В 2020 году избрание состоится в единый день голосования 13 сентября из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Ему, в свою очередь, их предлагают фракции думы Югры "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Такая система выборов принята в ряде регионов страны, в том числе в ХМАО и ЯНАО, которые территориально и административно входят в состав Тюменской области, при этом наделены статусом равноправных субъектов РФ.

В настоящее время губернатором Югры является Наталья Комарова, она возглавляет регион с 2010 года. 3 июня президент России Владимир Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок полномочий главы Югры, а 16 июня президиум генсовета "Единой России" также одобрил ее выдвижение на данный пост.