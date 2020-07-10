Роспотребнадзор проверит факт мора рыбы в тюменском озере, где находили гаффскую болезнь

ТАСС, 10 июля. Тюменское управление Роспотребнадзора проверит факт массовой гибели рыбы на озере Андреевское в Тюменской области, где в октябре прошлого года была обнаружена гаффская болезнь. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в оперштабе региона.

"По жалобе жителей села на массовую гибель рыбы будет проведена внеплановая проверка. Специалисты Роспотребнадзора и Росрыболовства начали работу на озере Андреевском 10 июля", - сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора Галину Шарухо.

Глава администрации Ачирского сельского поселения Дильнур Яналиев подтвердил ТАСС факт гибели рыбы. "По предоставленным мне фотографиям, действительно мор рыбы в большом объеме на озере Андреевское, сине-зеленая пленка на озере. Причина пока не установлена. Мы сообщили главе района, в ветеринарную службу и Роспотребнадзор", - сказал он.

Гаффскую болезнь в Тюменской области выявили 22 октября. С подозрением на опасное заболевание были госпитализированы десять человек, диагноз подтвердился у восьмерых. Причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевское. 28 ноября 2019 года сообщалось, что вылов рыбы из озера Андреевское запрещен на год.

Ачирское сельское поселение Тобольского района, располагается в 350 км от Тюмени. В ее состав входят три деревни, расположенные в заболоченной местности: Ачиры, Иземеть и Ишменева. Всего там проживают более 600 человек.