Пункты временного размещения развернули для пострадавших от подтопления в Нижних Сергах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Власти приготовили пункты временного размещения для эвакуации пострадавших в результате подтопления в Нижних Сергах в Свердловской области. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев.

В городе Нижние Серги из-за ливней и повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов по улице Жукова.

"Мы санаторий приготовили - один корпус, открыли детский сад, школу. Под крышу заберем всех", - сказал Еремеев.

Ранее ТАСС со ссылкой на главу района сообщил о том, что планируется эвакуация жителей, а на место ЧП стягивается техника со всего района. В региональном ГУ МЧС уточнили, что на помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка из Екатеринбурга - 50 человек и семь плавсредств, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых мощный поток воды ранее небольшой реки затопил дома, гаражи, металлургический завод. Поток сносит бревна, машины, уничтожил пешеходный мост.

Об эвакуации завода

И.о. директора по коммуникациям Группы НЛМК Мария Симонова сообщила ТАСС, что из-за подтопления НЛМК-Урал эвакуировал и обесточил завод прокатного производства.

"20 июля около 20:00 (18:00 мск) из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках в Нижних Сергах произошло подтопление части территории прокатного производства НЛМК-Урал. На предприятии было оперативно отключено электро- и газоснабжение, остановлено оборудование. Эвакуированы сотрудники, никто не пострадал. В настоящее время реализуется план ликвидации аварии, проводится откачка воды из цеха и подвальных помещений, ситуация находится под контролем", - сообщила она.

Нижние Серги - город в Свердловской области, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в 82 км от областного центра Екатеринбурга. В муниципалитете проживают около 9 тыс. человек. На территории города находится Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (входит в "НЛМК-Урал"), также населенный пункт известен своими санаториями.