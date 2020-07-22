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Пожар в заповеднике "Денежкин камень может перейти через горный хребет

Это приведет к резкому увеличению его площади

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Распространение огня за горный хребет на территории природного заповедника "Денежкин камень" осложнит тушение пожара и может привести к резкому увеличению его площади, сообщили в пресс-службе заповедника в среду.

Площадь пожара, по данным пресс-службы заповедника, составляет 19 га.

"В настоящее время решающее направление развития пожара - север и северо-запад, где вероятен переход огня через гребень, что приведет к катастрофическому разрастанию пожара на территорию, где тушение будет крайне затруднено. <…> Переход огня за хребет вызовет резкое увеличение площади пожара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении задействованы сотрудники заповедника, сотрудники отряда Федеральной противопожарной службы, добровольные лесные пожарные, волонтеры и специалисты Авиалесоохраны.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.

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